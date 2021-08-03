網紅祈錦鈅等人，在霧社水庫游泳引發爭議。（擷自Dcard）

防疫還在二級警戒，新生代網紅歌手祈錦鈅與友人，卻無視防疫規定，到仁愛鄉霧社水庫飲酒唱歌作樂，還脫口罩下水游泳；南投縣衛生局表示，戶外未戴口罩及下水游泳，依《傳染疫防治法》，可裁罰3000元至1萬5000元。

祈錦鈅是新生代人氣網紅，長相甜美，網路上有46萬人追蹤，還有國民女友之稱；最近，有網友在Dcard貼文，指稱祈錦鈅和友人在霧社水庫船屋，脫口罩飲酒歡唱，還跳進水庫游泳；旁邊還有一名男子，穿著南投林區管理處的衣服。

台電萬大發電廠表示，霧社水庫只允許漁民捕魚，不能從事遊憩、戲水及營利行為，將查明眾人群聚情節，如果涉及營利恐怕《違反水庫蓄水範圍用管理辦法》，依照《南投縣漁筏監理自治條例》規定，可以裁罰3到10萬元。

衛生局則表示，防疫期間，戶外必須戴口罩，也不能下水游泳，該案經場域主管位舉發函送後，衛生局會依《傳染疫防治法》裁罰。

南投林管處證實該名男子是林管處員工，但當天是假日，該名員工也表示，當時是去幫忙親戚查看漁筏鬆脫的情況，也有勸阻祈錦鈅等人趕快上岸，因為下雨口罩溼掉才脫下。