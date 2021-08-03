屏縣府搶攻疫後商機攜手飯店業推農產品。（柯宗緯攝）

國內疫情趨緩，疫情警戒也將為二級，為搶攻疫後商機。屏東縣政府今（3）日宣布攜手雲朗觀光集團推廣「屏東好物」，8月6日起旅客入住雲朗觀光集團旗下飯店，就能免費品嚐有機咖啡、檸檬磚、鳳梨一口酥或紅豆搖搖飲等屏東優質農產品，預料能創造3萬房次成效。

這場記者會，原本預定由屏東縣長潘孟安親自到高雄翰品酒店推廣自家產品，並為出席的農民代表加油打氣，但潘孟安因前往勘災不克前來，改由屏東縣政府農業處長鄭永裕代表出席。

鄭永裕提到，屏東縣是農業大縣，農產品多元且優質，為了讓優質農產品在產期外也能品嚐，農民不斷開發各式加工品，以滿足不同族群需求。

鄭永裕說，縣府也藉由雲朗觀光集團佈局全臺的優勢一同攜手，讓「屏東好物」同時在多個縣市曝光，除了全面性的推廣，其客群也相當廣泛。除了暑假出遊旅客，也可接觸到商務客，間接對企業機構宣傳，有利開發企業機構客群。

這次安排4支產品包括連續兩屆獲得屏東休閒農業創意商品競賽冠軍，種植在海拔1100公尺屏東北大武山，通過有機驗證的新丁有機咖啡農園濾掛咖啡。

使用屏東九如新鮮檸檬製作、連皮帶籽現壓封裝的100％純檸檬汁磚，出自東益農產品運銷合作社。選用屏東內埔新鮮鳳梨加工而成的鳳梨一口酥，皮薄餡多，口感極佳，出自龍潭果菜生產合作社。嚴選屏東萬丹紅豆製作，純天然無添加香料，通過食品級多重農藥檢驗的紅豆搖搖飲，出自萬丹鄉農會。

高雄翰品酒店總經理林俊宇指出，雲朗觀光集團台灣旗下有五個品牌共十家飯店逾1900間房間，遍及國內北中南東九個縣市。此次活動下來，估計可創造至少3萬房次的推廣成效，行銷接觸人數達3萬人次以上。

產品會陸續進入飯店客房，客房內也會附上特色介紹明信片，讓旅客認識「屏東好物」，歡迎大家入住之餘，務必品嚐及感受來自屏東的美味。