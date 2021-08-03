中華電信今(3)日宣布推出HiNet光世代2G/1G極光纖新速率，宣告光世代上網進入雙向Giga新世代，期待同步帶動企業與家庭迎向全新的網路應用時代。此次HiNet光世代2G/1G同步推出非固定制「家用型」、「進階型」及固定制「多機型」三種類型，提供個人、家庭、小型企業及專業工作者多樣化的飆網新選擇。

受到疫情影響，居家辦公、遠距學習及宅居影音娛樂的流量需求呈爆發性成長，加上智慧家電、能源管理、安全監控及居家照護等智慧家庭多元的聯網裝置，使得消費者對頻寬的需求不斷提升。HiNet光世代2G/1G極光纖服務，提供高達1G的上傳速率，除可縮短企業客戶上傳資料的時間，協助企業客戶進行雲端辦公、遠端協作、資料異地備援及分享、電子商務平台經營等應用，除提升企業經營效率及商機拓展外，也能滿足家庭娛樂、遠距教學、影音遊戲的網速需求。

為貼近家庭或企業上網應用之多元網路需求，HiNet光世代2G/1G推出非固定制「家用型」，提供8個浮動IP，適合一般家庭上網使用；非固定制「進階型」則提供16個浮動IP或15個浮動IP+1個固定IP，可供SOHO族與小型企業架站之用。而固定制「多機型」則提供2個或6個固定IP，可滿足中小企業對於高速連網以及企業應用之需求，如架設網站或電子郵件主機、進行遠端辦公協作或視訊會議等。

HiNet光世代2G/1G資費表。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真)

此外，凡申辦HiNet光世代2G/1G非固定制「家用型」或「進階型」，搭配Wi-Fi全屋通(Wi-Fi 6_2T2R)乙台，2年約期內可享Wi-Fi服務月租費0元。申辦HiNet光世代2G/1G固定制「多機型」並簽約30個月，可享優質好禮多選一，包含商用Mesh AP(Wi-Fi 6_2T2R)等。