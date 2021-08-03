日系品種的蜜雪梨也頗受市場歡迎。（謝明俊攝）

苗栗縣秋黃梨比賽特等獎由頭份市梨農黃仁穰拿下。（謝明俊攝）

苗栗縣2021年夏季東方美人茶特等獎由頭份鄧國權茶園第2任鄧智先獲得。（謝明俊攝）

獲得苗栗縣東方美人茶頭1至頭3獎座的銅鑼韓順雄，上周另奪下全國東方美人茶比賽特等獎。（謝明俊攝）

今年東方美人茶特等獎包裝。（謝明俊攝）

苗栗縣2021年東方美人茶及秋黃梨評鑑競賽，日前陸續完成評選，3日上午由縣長徐耀昌頒獎恭賀得獎農戶。其中秋黃梨特等獎由頭份市梨農黃仁穰拿下，東方美人茶特等獎則由鄧國權茶園的第2代鄧智先獲得。另外，值得一提的是銅鑼茶農韓順雄，除了拿下苗栗縣東方美人茶競賽的頭1至頭3等3座獎項，上周還在桃園龍潭舉辦的全國賽中勇奪特等獎。

苗栗縣高接梨種植區域涵括頭份、三灣、大湖、卓蘭、三義等鄉鎮市，除了早年引進的幸水、豐水等日系品種以外，近10年來，高接梨穗擴增向大陸地區引進秋黃等系列，以及日系的蜜雪梨等，苗栗高接梨品系更加繁多，讓消費者有更多的選擇。

頭份市農會近幾年來積極推廣秋黃梨，非常能適應本地氣候，秋黃梨外皮色如黃金，肉質非常細緻，甜脆多汁，又耐冰存，民眾購買後可存放在冰箱內達數月之久，最令人驚豔的是，秋黃梨的甜度非常高，而且還帶有一股特殊的蔗香味，讓許多初嚐秋黃梨的民眾一試難忘。

頭份市農會為推廣秋黃梨，日前舉辦今年度秋黃梨評鑑競賽，結果由頭份市梨農黃仁穰拿下特等獎，其次是三灣鄉楊月英獲得第1名，其餘獲評為頭等獎的梨農涵括頭份、卓蘭、大湖、三灣、三義等共16人，顯示梨農接種秋黃梨的數量日益擴增。

苗栗縣的東方美人茶，因5月底前的長期乾旱，正值茶菁發芽生長期，嚴重影響茶菁產芽，以及產量，但茶農們仍能以製茶技術等補強天然缺損，使得今年東方美人茶比起過去雖略有減色，仍能保有東方美人茶特有的蜜香等特色。

頭份市農會於7月中旬舉辦的今年度苗栗縣夏季東方美人茶評鑑賽，經過嚴謹的品評過程，由冠軍茶常勝軍頭份鄧國權茶園第2代鄧智先拿下特等獎，銅鑼韓順雄則一口氣囊括了頭等1至3等3個獎次，其餘銅鑼曾義港、頭份市廣欣茶行樊代欣等也獲得頭等獎頭銜。更值得一提的是，韓順雄上周參加在桃園龍潭舉辦的全國東方美人茶比賽，勇奪特等獎，再次證明苗栗東方美人茶的品質及實力。

苗栗縣長徐耀昌3日上午前往頭份市農會頒獎給獲獎梨農、茶農，甫上任的農業處長李乙廷也一同出席，徐耀昌表示，縣農會順利改選後，由竹南鎮代陳怡樺，總幹事鍾金光接任，18鄉鎮市的農會3巨頭也順利改選上任，加上非熟悉農會事務的李乙廷接任農業處長，相信更能替苗栗縣農業發展創下新機。