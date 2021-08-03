林男與女友黃女到台中遊玩，黃女突然暈倒，林男路徑不熟，求助警方，國光派出所員警，火速引導到醫院，黃女經救助後，漸漸恢復健康。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局國光派出所員警，日前於巡邏車上等紅燈時，一位年輕人，從後方跑過來，拍打巡邏車窗，原來是年輕人女友，需要救助，但因爲是外地人，找不到醫院，員警一聽，立即響起警笛開道，沒幾分鐘，就護送到醫院，所幸及時送醫救治，其女友身體逐漸恢復健康。

據瞭解，23歲林姓男子與其年約21歲的黃姓女友，日前一起到台中遊玩，玩累了，2人到一間溫泉飯店泡湯休息，不料泡湯過程，黃女突然全身癱軟，暈倒在地上呼吸困難，林男緊張得立即將女友抱上車，想說要自己盡快將女友送到醫院，可是因是彰化來的外地人，情急之下找不到醫院。

正當林男緊張得找不到醫院，困在車陣中時，突然看到前方有輛警車，趁著紅燈，林男果斷開門，疾奔數十米，穿越數量汽車後來到警車旁，急拍警車車窗，員警立即降下車窗，看到慌張的林男，了解原委後，立即以巡邏車當前導車，往醫院疾駛，沒幾分鐘就到了醫院，經緊急救助後，林男女友漸漸恢復健康，林男感謝警察，緊急協助火速開道，才能把握住救援的黃金時間，救回心愛的女朋友，對於警方及時熱心協助感謝萬分，頻頻向警方致謝。

霧峰分局長陳家銘表示，同仁熱心助人，熱心積極協助民眾緊急就醫，有效提升警察為民服務形象，值得嘉許；警察是最貼近民眾的基層公務員，為民服務更是警方積極推動之目標，每天各地都有許多警察同仁，默默的在幫助民眾解決問題，處理狀況；同理心，能把民眾小事當做大事來服務，讓民眾都能感受到警察的敬業與用心，期許同仁能積極為民之服務作為，讓民眾感受到台中市是一個友善、安全又溫馨的城市。

陳家銘同時呼籲大家，在防疫期間請民眾確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。