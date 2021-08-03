防疫宅在家也能找到工作！台中市府首創「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，企業代表與求職者不需冒雨出門，透過手機、平板、電腦，配合市府團隊安排時段上線，逾430個職缺薪資均為4萬元以上，吸引近500人次參加，企業與求職者顧防疫，求職很便利。市府表示，8月將接力推出近25場次實體與視訊徵才活動，預計釋出逾3000多個職缺。

勞工局長張大春指出，落實市長盧秀燕兼顧防疫與經濟的政策，陸續推出透過履歷代收及專人推介方式辦理企業暑期工讀，領先全台創新推出「視訊2.0」全視訊徵才活動，全力協助市民排除疫情障礙。

盧秀燕表示，台中在公司登記家數成長數及投資台灣方案等六項指標穩坐六都第一，整體投資環境創造很多工作機會，勞工局推出「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，幫助很多民眾成功媒合工作。

參加視訊求職的許同學表示，透過市府貼心的聯繫與安排，排定時間後能與企業代表進行面試，使用市府服務便利且有效率，希望藉個人經驗，幫助更多應屆畢業生踴躍嘗試。

面試中科園區科技業的謝先生說，參與面試前太專注於準備內容，忘記要注意面試衣著，幸市府勞工局團隊確認視訊及音訊階段溫馨提醒，才不至於在服裝儀容被扣分，順利錄取到報名的職缺。

參與加開活動場次的張先生直言，目前在北部工作，家庭因素近期考慮返鄉就業，看到活動日期為平常上班日沒有報名，市府考量到轉職者需求於假日加開場次，讓他有機會能夠參與視訊面試。

台中市就業服務處指出，市府除於疫情期間升級推出免出門全視訊徵才服務，搭建求職者與企業面試橋梁，8月將接力推出近25場次實體與視訊徵才活動，預計釋出逾3000多個職缺。

徵才業者強調，面試時間排定、視訊品質及整體流程順暢，參與面試的高階主管除可免除舟車勞頓的時間，求職者專業技能及外語能力俱佳，為公司找到好人才。