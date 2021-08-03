新北市因為又爆發群聚感染，今（3）日增加10例。雖然昨日出現的一例不明感染源仍在釐清，但新北市仍從今日起開放餐廳內用及國民運動中心，市長侯友宜強調，只要出現Delta變種病毒以及7天內確診平均數往上衝，就會立刻停止開放措施，若疫情持續穩定，9日將會有新一波解封。下午3點侯友宜將有最新防疫說明。

直播》新北＋10開放餐廳首日爆群聚 侯友宜最新說明

記者會上侯友宜表示，新北市新增病例10人，有部分感染源還有待釐清。針對新北醫院群聚案，新北市也將擴大匡列篩檢對象，趕在今明2天控制住整個傳播鏈，全力處理好。

又針對餐廳內用的議題，侯友宜表示今天是執行的第一天，因此稍早有特別實地去勘查，目前約半數餐廳開放，半數還在觀望中，像是鼎泰豐就保持外帶模式。至於勘查結果，有少部分店家桌距沒有1.5公尺，立即反應店家也都馬上配合改善，目前採勸導方式，暫不開罰，但如果一犯再犯，新北市將嚴格執法管理。

侯友宜強調，提出2項觀測指標，國內只要出Delta變種病毒，另外確診數、群聚現象、感染原因，7天平均數有瞬間往上衝，就會立即暫停餐廳內用，餐廳內用一定暫停。