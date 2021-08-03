民眾黨立委高虹安今天召開記者會，質疑衛福部建立的「疫苗預約接種平台」，相關的預算科目、金額及執行規劃資訊不明，也未公開招標，恐違反一般採購法。衛福部長陳時中今天回應，預約平台是根據政府採購法第105條第1項第2款進行，有充足的法源根據。

高虹安質疑，政府若依採購法進行採購，必須於決標後一個月公告，但現在公費疫苗預約平台已上線快一個月，仍不見相關決標公告。陳時中對此指出，公費疫苗預約平台是基於政府採購法第105條第1項第2款，國家遇有戰爭、天然災害、癘疫或財政經濟上有重大變故，需緊急處置之採購事項。人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項。

陳時中說，基於上述的法源，指揮中心優先篩選指定以既有的預約系統，用這樣的根據來進行，而先前之所以沒有建置預約系統，是因為當時真的是緩打潮，但5月15日後大家因為疫情的關係，都積極要來施打，也有相關國外捐贈的疫苗都有進來，所以建立這樣的平台，讓整個施打統計、分配能更有效率，用這樣的政府採購法來做這件事。