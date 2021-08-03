炎炎盛夏來襲，即便全台防疫警戒迎來微解封，不少民眾仍舊選擇窩在家吹冷氣，也使得全台用電量屢創歷史新高。亞太電信為與用戶一同抗暑，即日起至8月31日止，推出「5G快穩省涼一夏」專案，5G指定手機專案價0元起，加1元還可同步帶走6吋循環扇！

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