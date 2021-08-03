遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（3）日推出全新改版，開放等級上限135級、全新副本「漢中之戰」，並同步推出新服「昭烈」、大型軍團活動「九州軍團演武－天樞」及多項優化內容。為慶祝遊戲上市1.5週年，還帶來一系列好康福利活動，包括紀念稱號「征戰五百日」、自選獎池免費100連抽、橘化身及橘寵等獎勵，助玩家征戰沙場！

系統優化 多元體驗

除了先前已陸續推出PVP地圖「毒龍潭」、「寒冰洞」，今日更開放可製作PVP「剛怒」、「神怒」系列裝備，兩種裝備也加入了PVE & PVP的效果差異，同時還新增了「快速配點切換」功能，讓玩家可以針對不同情況更換裝備及合適的數值配置，打造獨特的角色設定。自開放「交易所系統」以來，廣受玩家熱烈喜愛，每天都有大量商品在交易所流通，本次也針對交易所系統進行升級，讓玩家在搜索商品時，可以更一目了然。

豐富改版內容等你來挖掘

大型軍團活動「九州軍團演武－天樞」

《三國群英傳M》是一款重視軍團互動的手機遊戲，本次改版也加入全新軍團積分任務系統，並同步舉辦大型軍團活動「九州軍團演武－天樞」，除了準備各式豐富虛寶獎品之外，每個伺服器的積分頂尖軍團還能獲得《三國群英傳M》限量客製化麻將組，活動詳情請見官方網站。

「九州軍團演武－天樞」正式開戰

新服「昭烈」、衝等活動同步上線

慶祝新改版上線，官方推出新服「昭烈」，除了舉辦一系列新服活動，也考量新玩家前期練等辛苦，針對全伺服器開放「動力火車！經驗百倍！」的衝等活動，縮短玩家前期練功時間，快速提升等級，衝等飆速、動力爆棚！

動力火車 經驗狂飆100倍

1.5週年 超級福利大放送

喜迎上市1.5週年，官方帶來多項豐富活動獎勵，送給所有支持《三國群英傳M》新舊玩家們，包括「1.5週年紀念稱號」、「自選獎池100連抽」、「累積登入送橘化身、橘寵」、「連續28天經驗三倍」等，幫助玩家迅速提升戰力。

1.5週年紀念稱號

遊戲代言人「動力火車」來到九州大陸，送給所有玩家最獨特紀念稱號「征戰五百日」！

自選獎池100連抽

自選獎池 免費一百抽

在活動期間完成任務即可在「自選獎池」免費抽獎100次，最多可搬空四次獎池！

累積登入送橘化身、橘寵

累積登入送橘化身、橘寵

累積登入活動「群英榮耀無限」震撼登場，只要完成指定登入天數，就可獲得「賀歲橘魂包」、「輪迴橘寵包」，帶走橘化身及橘寵！

連續28天經驗三倍

上市以來最狂的全服加倍活動來襲，趕緊把握機會，提升等級優勢！

連續28天經驗三倍

更多精彩活動請見改版專區及官網／粉絲團公告。