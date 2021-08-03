為促進雇主與失業者間的就業媒合，勞動部於7月12日推出「安穩僱用2.0計畫」，該計畫擴大適用對象，加碼讓成功媒合的雇主、勞工都可領取獎勵金。為積極運用該計畫，勞動力發展署中彰投分署南投就業中心特別邀集20家申請「安穩僱用2.0計畫」的廠商，8月5、6兩日進行4場次視訊面試。

參與求才廠商70％為製造業，其中不乏在國際或全國市佔率排名第一的知名供應鏈大廠，其次是醫療、長照業及食品業。

中彰投分署林淑媛分署長指出，正值社會新鮮人投入職場的旺季，南投就業中心特別運用「安穩僱用2.0計畫」策劃視訊系列聯合徵才活動，並以簡訊通知符合該計畫資格的失業民眾，轉介其投入一般職場，一方面解決南投轄區內廠商缺工問題，另一方面也能促進失業民眾安穩就業。

「安穩僱用視訊系列聯合徵才活動」獲得知名企業相挺，包括市佔率近九成的藍牙胎壓偵測器製造商-系統電子股份有限公司、全國半導體導線架第一大廠的順德企業、成功打進西門子與MVOW供應鏈的上偉碳纖複合材料、國內最具規模的鋸子專業工廠久允工業等大廠，其中有參與求才廠商所開出的高階品保主管、工程師、國內資深業務、財會部主管、研發經理等職缺，每月經常薪資達4萬元以上。

為提升當日視訊面試成功率，建議參加民眾事前準備工作不可少，包含測試電腦或手機軟體連線情形，可預先模擬演練面試口語表達，且面試當天請找個乾淨明亮、安靜不受干擾、網路順暢的空間進行視訊，並建議提早5分鐘以上進入線上會議室做準備，如有問題可就近洽該中心或鄉鎮市就業服務台協助。