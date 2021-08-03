今年大學指考化學科選擇題第九題考出有關漂白水能不能用於洗手，大考中心認為，不行用漂白水洗手消毒，不過根據衛福部今年三月公告，漂白水在缺水時，可用於洗手消毒預防腸病毒傳染。今天記者在記者會上詢問，這題該怎麼解答？

指揮官陳時中先是笑說，自己離聯考很遠了，現在考題都很難，基本上漂白水是用於環境消毒，接著要發言人莊人祥好好回答，因為牽涉考生權益。

莊人祥表示，漂白水主要是用於環境消毒，不是用來洗手，但他也強調，因為不清楚考題原文如何描述，因此指揮中心的回答，不代表教育部最後的決定。