金素拉在《非常八卦》中展現令人印象深刻的演技。（車庫娛樂）

韓國驚悚喜劇《非常八卦》敘述政錫（姜澯熙飾）找到了一份「VVIP關懷服務」的兼差，一週的薪水竟高達台幣4萬8千元。當他抵達關懷對象位在深山的住所時，名叫「牙齒」（金康鉉飾）的前輩表示會從旁指導他。他們的任務是照顧年邁、動彈不得的神祕會長，幾乎無事可做的兩人，只能閒到狂聊八卦。後來他們找來一名性感女郎世娜（金素拉飾）一起喝酒大談八卦，想不到臥病在床的會長卻突然消失不見。

該片是人氣男團「SF9」成員姜澯熙首度挑戰的驚悚懸疑黑色幽默電影，他說：「很榮幸有這個機會能和很好的前輩們一起合作，我在拍攝現場對於該如何詮釋『政錫』這個角色感到困擾時，身邊的前輩們都會幫助我，讓我很幸福地進行拍攝。」對於自己所詮釋的角色，姜澯熙則說：「在《非常八卦》中和其他人物相比，我飾演的角色可能較不起眼，但我想盡全力如實展現20多歲青年的模樣，也努力表現出這個角色充滿魅力的一面。」

曾在話題韓劇《來自星星的你》中，飾演全智賢經紀人的金康鉉，這次在《非常八卦》中詮釋「牙齒」一角，他說：「當『牙齒』這個角色捲入殺人事件時，展現出人類的本性，我以幾近寫實的方式，分析詮釋這個人物。」曾在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中飾演「渴望復仇的女鬼」角色的金素拉，在《非常八卦》中也展現令人印象深刻的演技，她表示：「電影開拍前，每週和導演見面2～3次，彼此分享對於角色和作品的想法，所以進行拍攝時一點都不感到擔心，也不太有壓力。我不斷尋找我和『世娜』這個角色的共通點，詮釋這個角色。」而在《天空之城》中飾演吳娜拉丈夫一角的趙在允，在劇中扮演昏迷會長的下屬，他表示：「一開始大家可能會以為《非常八卦》純粹是部喜劇，但其實是部十分耐人尋味的黑色喜劇。」

對於《非常八卦》想傳達的訊息，黃勝宰導演表示：「目前這社會都把新聞當成一種娛樂消遣，比起去了解一則報導是否屬實，大家更關注的是這則新聞是否有趣。我認為《非常八卦》是部可讓觀眾們思考新聞價值的電影。」

《非常八卦》中所敘述的一些「八卦故事」，也令人聯想到韓國世越號的實際船東俞炳彥的死亡事件，據說身為邪教教主的他，在世越號船難發生後為躲避警方通緝而逃亡，最後被發現陳屍在荒郊野外。但許多韓國媒體和民眾都謠傳這是他詐死的方式，真正的他可能仍逍遙法外。對此，黃勝宰導演表示：「不論是以什麼事件為靈感，我想應該沒那麼重要。即使發生了某事件，在吵了幾週後那事件又會被大家遺忘吧，所以希望觀眾單純注意到電影中所提到的故事就好。」