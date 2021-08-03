北部某電子公司1名菜鳥男職員，第1次參加公司春酒，卻在喝醉後遭到黃姓男前輩撿屍性侵，朦朧中感覺自己被口交，卻無力反抗，直到稍微清醒，才成功逃跑求救。黃男挨告否認犯行，辯稱當天他也喝醉，不記得發生什麼事，但強調自己是異性戀，台北地檢署不採信，3日依乘機性交罪起訴黃男。

檢警調查，菜鳥剛退伍，才進公司不久，與黃男並不熟，今年初到某飯店參加公司的春酒聚會，喝了幾杯威士忌後，不勝酒力醉倒，黃男自告奮勇要照顧菜鳥，向飯店訂房間並借輪椅，把菜鳥推進房間休息。

菜鳥被搬上床後，朦朧間感覺自己被脫下褲子，睜眼一看，竟發現黃男在幫他口交，他嚇得搖頭拒絕，但因太醉無法反抗，過了一陣子稍微清醒，才勉強掙扎爬起來離開，搭計程車逃跑，並在車上打給朋友哭訴被性侵。

公司得知此消息後，組成性平小組調查，決議開除黃男。刑事部分，菜鳥提告乘機性交罪，黃男否認犯行，辯稱他當天也喝醉，不記得有性侵後輩，且他是異性戀，不可能對男生有「性趣」。

不過，檢察官調閱飯店監視畫面，發現黃男的確有推輪椅帶菜鳥進房間，與菜鳥指述相符，另佐以菜鳥驗傷及友人證詞，仍認定黃男涉嫌乘機性交，遂將他起訴。