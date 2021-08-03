渣打銀行(Standard Chartered)周二公布上半年稅前利益增加57%。並宣布進行2.5億美元股票回購計畫，以及恢復每股派息3美分。

渣打銀行總部位於倫敦，主要業務卻分布在亞洲、非洲和中東。在渣打提交給證交所的申報文件中顯示，該行一月至六月的上半年法定稅前利益為25.5億美元，優於去年同期的16.3億美元；而分析師的平均預測為22.3億美元。

執行長Bill Winters表示，相信可以很快地回復到傳染病爆發前的相同業績表現。

渣打的獲利成長主要來自於不良貸款的費用減少，讓該行得以釋放出過去提撥的6700萬美元。而在今年首三個月，渣打才承擔了2000萬美元的費用。

渣打上半年收入減少，該行將之歸咎於全球低利率，並表示利率可能已經在谷底。

渣打的獲利反彈也不及華爾街同行或英國競爭對手匯豐和巴克萊，渣打核心的現金管理和交易業務的收入大幅下降。

由於主要主管薪酬提高，成本上升了8%。隨著銀行的利潤提高，渣打與其他同業一樣提高了獎金，試圖留住重要員工。