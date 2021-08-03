路透社報導，包括英國保險公司保誠集團（Prudential）、花旗銀行、匯豐銀行以及貝萊德旗下BlackRock Real Assets等金融公司正在研擬計畫，以加速關閉亞洲的燃煤電廠，進而降低這個全球最大的碳排放源。

報導指出，這項由亞洲開發銀行（Asian Development Bank）推動的新提案提供一個潛在可行模式，而與亞洲政府和國際銀行展開初期協商亦進展順利。

該集團擬建立官民合作夥伴關係來收購這些燃煤電廠，並在15年內逐漸關閉這些工廠，讓工廠人員有時間退休或找到新工作，並讓各國有序轉向可再生能源。這個進程比燃煤電廠通常的退役時間提前許多。

該團體的目標是為11月在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行的COP26氣候會議提供一個範本。

亞銀副總裁Ahmed M. Saeed表示，民間在如何應對氣候變化方面擁有很好的想法，我們正在彌合他們與官方之間的差距。

在這些金融機構開始採取行動之際，正值商業銀行和開發銀行迫於來自投資大戶的壓力而退出為新發電廠提供資金的計畫，以促進氣候目標的實現。

亞銀副總裁Saeed表示，根據計畫，首次購買的資產組合將包括股權、債務和優惠融資，最早可能在明年進行。

保誠旗下Insurance Growth Markets董事長Donald Kanak表示，如果你能想出一種有序的方法加速汰換這些工廠，並更快讓它們退役，但絕非一夜之間，這將為可再生能源開闢一個更加可預測與更廣大的空間。

匯豐銀行拒絕對該計畫發表評論。

燃煤發電約佔全球溫室氣體排放量的五分之一，使其成為最大的污染源。

亞洲開發中國家擁有世界上最新的燃煤電廠和更多正在興建中的電廠，為這些國家尋找方法，以充分利用已經花費的數十億美元和轉向可再生能源，是一個重大的挑戰。

國際能源署預估2021年全球煤炭需求將成長4.5%，而亞洲將占其中的八成。此外，聯合國國際氣候變遷委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）已呼籲到2030年，燃煤發電量應從占全球發電量的38%降至9%，到2050年這個占比應降至0.6%。