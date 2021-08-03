泰國是個旅遊大國，但疫情當下不僅對旅遊打擊很大，也對泰國航空業造成嚴重衝擊。因此，各家航空業者為生存下去，都想破頭地在思考該如何賺錢來彌補虧損。不過，新冠病毒尚在全球肆虐中，外界也看衰泰國航空業。

在新冠疫情未來發展不確定下，大批國際觀光客也不能像疫前一樣到泰國觀光，7月31日，泰國民航局(CAAT)忍痛宣布泰國航空業大虧的消息。2021年第二季，搭機乘客與客機航班數量年減35.5%與27.8%。

同時，貨運量幾乎跟2020年同期一樣沒有什麼成長。

根據CAAT說法，疫情嚴峻尚未解除警報，加上泰國無法在2021年第二季之前鬆綁新冠病毒檢疫限制。所以，旅遊業復甦無力下，也直接衝擊航空業生計。CAAT也預測，2021年泰國航空業想要大幅復甦，難度很高。

2020年，泰國國家航空公司泰航(THAI)就表示過，新冠疫情爆發後，淨虧高達近1500億泰銖，全部集團加在一齊的總收入才483億泰銖，大虧964億泰銖。

為了甩掉泰航這個賠錢貨，泰國政府甚至不惜用強迫的方式，曾逼著泰航去民營化。

由於泰國傳統旅遊旺季是從10月開始，因此中央政府必須要為近7000萬民眾，先拿到1億劑新冠疫苗。根據先前樂觀預測，2021年來泰國際觀光客，本來上看300萬人與2022年的2150萬人。不過，疫情不見有效控制下，2021年外國遊客已大幅下修至70萬，2022年則腰斬到1000萬人次。

2020年，全球航空業虧了1264億美元，淨利率為負的33.9%。與疫前2019年相比，飛機座位使用次數減少50%，乘客數目減少約27億人次，也就是大減6成。而航空公司載客方面的獲利，也少賺3710億美元。

2021年，國際航空運輸協會(IATA)預測航空公司將淨損477億美元，淨利率為負的10.4%。同時，預計淨損可望收斂，從2020年占營收的負31.1%，縮至2021年的負8.8%。

航空業中，雖然客運方面營收將大幅減少，但貨運的業務卻如日中天。預估貨機所創之銷售額，2021年將上看1520億美元新高，比2020年的1280億美元，以及2019年的1010億美元都要高出許多。