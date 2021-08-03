台灣運動選手在東京奧運屢傳捷報，奪牌選手除可獲得國光獎金外，各縣市政府紛紛喊出加碼，新北市今也宣布設籍新北市的得獎選手將再加碼5％，以金牌為例，原獎金100萬元，加碼變為200萬元。

依「國光體獎金」規範，金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，第4名300萬元，第5、6名150萬元，第7、8名可獲得90萬元。

新北市依「新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點」，提供「國光體育獎章」獎金的5％，今宣布另再加碼5％，前3名並核發24個月，每月1.8萬之日常訓練補助金。

因此在男子團體射箭項目奪下銀牌的湯智鈞，除可獲得國光獎金700萬元外，新北市另有70萬加碼獎金，個人賽取得第4名佳績，國光獎金可拿到300萬元、新北市加碼獎金30萬元，加上43.2萬元的日常訓練補助金，總共可拿1143.2萬元獎金。

而拿下跆拳道銅牌的羅嘉翎、舉重銅牌的陳玟卉，除各可拿到國光獎金500萬元，及新北市加碼的50萬元，再加上43.2萬元的日常訓練補助金，各可領到593.2萬元獎金。