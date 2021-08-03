藝人小S因在IG發文為中華隊奧運選手加油，並稱他們是「國手」，因此遭到中國大陸網友集體出征，已有4家大陸廠商宣布與小S解除代言。中廣董事長趙少康聲援小S，強調身為台灣藝人，替奧運「國手」加油何錯之有？請中國大陸的朋友們展現泱泱大國氣度，不要又讓藝人必須選邊站，成為兩岸政治角力的犧牲品。

趙少康說，今年東奧，中華隊選手表現優異，在疫情籠罩下大大振奮人心，不只小S，全台人民都齊心替國手集氣加油，如果這樣就被打成「台獨」，只會讓兩岸的距離愈推愈遠。

趙少康認為，不只如此，面對中華隊選手奪金，頒獎台上升起奧會會旗與國旗歌，中央電視台竟然直接切斷直播，東奧開幕式上，中華隊進場時，騰訊為了不讓大陸民眾看到中華隊，最後連中國隊進場的畫面都沒播出，也成為一場笑談。

趙少康向對岸喊話，泱泱大國就應該展現大國風度，過去中國害怕輸給日本、韓國，現在連輸給台灣都那麼在乎，連頒獎典禮都要封殺，實在小氣。他提醒，奧林匹克的精神在體現「相互理解、友誼、團結和公平競爭」，讓政治歸政治，體育歸體育、影藝歸影藝，是大陸官民得趕快補修的學分。