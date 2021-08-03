全台防疫警戒上周二降為二級，桃園地院依司法院指引恢復開庭，豈料上周四出庭的男子近日被診斷確診，桃園地院2日獲悉全面大消毒，衛生局評估院方都有落實實名制和設立防疫隔板和戴口罩，並無匡列司法人員居家隔離，但院方高標準請同法庭的6司法人員改為居家辦公，並提供快篩試劑供同仁使用。

桃園地院2日接獲桃園市衛生局來電，稱有男確診者7月29日下午4點多曾至地院開庭，院方不敢大意，調閱確診者院內足跡，發現他曾進入2樓刑事庭，庭訊近30分鐘，同法庭有法官、書記官、公訴檢察官、卷證傳遞者等6人，並無律師，除立即通知桃園地檢署，也請當日參與開庭程序的同仁改為居家辦公進行「自我健康監測」，並洽購快篩試劑供同仁使用，另外也全院大消毒，以保障同仁及到院洽公民眾的身體健康。

桃園地院指出，依照中央流行疫情指揮中心及司法院相關規定，明定每一法庭審判活動區及旁聽區可容納的人數，以控管法庭落實防疫，在座席安排上，法庭審判活動區設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座，該庭都有落實，也全力配合衛生局疫調。

桃園地院提到，確診者並未進入其他公共空間區域，因此當日洽公的民眾，尚無高風險接觸的疑慮。

衛生局也證實桃園地院有確診者足跡，為確診者疫調時自主供出，但相關人員接觸時間短，且都有落實實名制，因此足跡為對外公布，強調未有司法人員遭居家隔離，但同一時間一同出入的親友有被匡列居家隔離，目前採檢PCR陰性。