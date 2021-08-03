30歲大陸男星吳亦凡日前被19歲網美都美竹爆料酒桌選妃、誘姦未成年女性等，儘管發文否認，仍被北京公安局證實他因涉嫌強姦罪刑事拘留，15個代言一夕落空，微博及相關作品全消失形同封殺。揭穿他假面具的都美竹，最近被網友發現低調刪光所有吳亦凡的踢爆文。

都美竹7月在微博指控吳亦凡玩弄多名女孩甚至是未成年少女的感情及身體，還自爆初夜遭男方奪取，諷他是「吳籤」，隨即掀起軒然大波，吳亦凡趕緊對外澄清，並脫口「若有做就自己去坐牢」，經過警方調查後，北京市公安局朝陽分局官微發佈通報，吳亦凡涉嫌強姦罪，被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步展開。吳亦凡形象跌落谷底，手上15個品牌代言宣布與他解約，粗估損失高達20億，大陸4大影視行業協會昨（2日）也封殺吳亦凡，呼籲相關行業應遵守法律、注重德行，其中中國電視藝術家協會強調「絕不為違法失德藝人提供出鏡發聲的機會」。

吳亦凡演藝事業幾乎玩完。（圖／達志）

吳亦凡被警方帶走後，都美竹的態度轉趨為低調，網友發現她清光所有跟吳亦凡相關的微博貼文，僅留下失眠、抒發心情文及轉發警方公告的文章，根據《新浪娛樂》報導，都美竹刪文前僅對媒體表示「不方便發聲」。

許多網友則到都美竹的微博留言鼓勵：「好好生活，獨自美麗」、「謝謝都美竹為民除害」、「不要糾結以前的事情了！你一定會變得更好！」