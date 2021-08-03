高雄宋姓男子開車不慎撞傷過馬路的90歲王姓老翁，導致老翁腳踝受傷，老翁經救護人員現場簡單包紮後，認為傷勢不重，拒絕送醫自行返家。沒想到幾天後，老翁傷口感染化膿，7天後送醫不治，家屬告上法院。高雄地院認為，老翁死因與車禍有因果關係，依過失致死罪判宋男徒刑6月、緩刑2年，可上訴。

2019年12月17日下午1點多，宋男開車行經大寮區民族路與成功路路口時，正準備左轉時，沒注意到正走在人行道上的王姓老翁，車頭直接撞擊，導致王姓老翁頭部、右腳踝處撕裂傷。

救護車到場時，救護人員先替王姓老翁簡單包紮，但老翁認為傷勢不嚴重，拒絕就醫並堅持自行返家休息。

7天後，老翁跟兒子說走路腳會痛，才發現腳踝處傷口化膿，王姓老翁兒子趕緊將父親送急診，當天立刻住院並進行施行筋膜切開、清創及全層皮膚移植手術。2周後老翁病情急轉直下，高燒不退，醫院緊急進行心肺復甦術、插管急救，老翁仍急救無效身亡。

老翁兒子認為宋男肇事導致父親身亡，提告過失死罪。高雄地院審理時，法官審閱驗屍證明，認定老翁高齡90多歲，原本就有多項疾病，住院期間又併發肺泡內出血及肺水腫，死亡方式可歸類為意外，但與車禍仍有因果關係。法官考量宋男案發當時主動報案，也坦承犯行，並與家屬和解賠償，老翁家屬同意予以輕判，最後依過失致死罪判徒刑6月、緩刑2年，可上訴。