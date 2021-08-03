【愛傳媒藺奕專欄】繼翻滾吧男孩菜市仔凱勇奪我國體操鞍馬項目史上首面銀牌，東奧羽球女子單打金牌戰，妻端上奇異果當點心，一開始戰況激烈，怎麼吃怎麼酸，直到拿下第二局了，才突然覺得奇異果好像淋上蜂蜜，滿嘴甜滋滋，自己騙自己的心理變化真神奇。

之前我說過，愛國是有副作用的，它可以理財、還可以賺點零用錢，但下注跟股票一樣講究買點，小戴的賠率直到7月31日午盤之前都在1.1之下，世界第一對決世界第二，這樣的愛國賠率並不合理，基於投資紀律，我反買陳雨菲2：1的3.75倍，倘若小戴輸了，我還有一點點獎金的安慰。

加上高爾夫球的首面獎牌，今天台灣在東奧的表現已經非常棒了，所以我決定公開一個撩妹秘技，因為已經不知道被多少男生問，怎麽樣才能親到女孩的小嘴，你不是這幾天都在看戴資穎嗎？一點點假動作都學不會喔。

最簡單的作法，欸妳不要動喔，睫毛上有東西，然後伸出食指往上提，她就會下意識閉上眼睛，你的嘴就可以上去了。

有人說，奧運就是一群很需要運動的人，休息看著一群很需要休息的運動員的娛樂。無論如何，我們真應該由衷感謝這群在東奧拼搏的年輕人，畢竟在很長的防疫時間裡，好像居家隔離的生活成了魔術方塊其中同色的一面，它一直是靜止的，然而，經由奧運會旗一遍又一遍地在東奧的頒獎台升起，你我的心情都跟著轉動起來，所有的憂傷都被打散，鼓舞著我們，明天過後的日子，彷彿都有了前進的勇氣和新的色澤。

台灣加油！

作者為文學奬得主

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