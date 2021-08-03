【愛傳媒陳朝平專欄】花了點時間，查看了一個有趣的統計。

從1984年「中國」重返奧運，到2016年的夏季奧運會，共舉行了9屆奧運會中，選擇每屆奧運會獲得金牌數最多的10個國家代表隊，9屆統計下來，共有18個國家表隊名列其中，按得到前10次數多寡排列如下：

美國9次，德國9次（東西德為統一前，其中之一名列前10即計入），俄國8次（1988年俄國未參加夏季奧運），法國8次，中國8次，義大利、南韓，並列7次，澳洲6次，英國5次，日本4次，匈牙利2次，羅馬尼亞2次，加拿大、南斯拉夫、保加利亞、烏克蘭、荷蘭、紐西蘭各1次。

上述這18個國家，可以說是全球的體育大國、運動競賽成績最為傲人。那麼，締造運動強國的要件是甚麼？是人口，還是經濟發展程度？

上述18個國家中，扣除因蘇聯瓦解後疆土變更的4個東歐國家不計，其餘14個國家，除澳洲、荷蘭、匈牙利、紐西蘭的人口不足2500萬外，其餘10個國家都屬於中型國家規模。

其中，中國人口數14億，屬於人口特多大國、美國、日本和俄國人口都超過一億，其他則多在5000萬以上。

此外，上述14個國家還有一個共同特色，那就是他們在全球工業和經濟發展上也扮演重要腳色。

7個國家屬於七大工業國組織（G7），11個國家屬於20大工業國家組織（G20）。除匈牙利外，13個國家的人均GDP都排名在世界前30名。

如果，能花更多的時間，將上述的名單擴及到9屆奧運前20名的國家代表隊，或許可以有更精確地分析。無論如何，透過上述簡單的「統計分析」，不難發現，人口、經濟發展程度、人均GDP是影響一國成為運動強國的重要因素。

問題來了！

台灣已列入已開發國家之林，人均GDP也在全球前30名之列，人口也比紐西蘭、匈牙利和荷蘭多，為什麼我們遲遲不能成為運動強國？

國人不愛運動？國人體格體型無法與歐美人種相比？體育教育有問題？選手培訓制度有誤？多年來都沒讓選手搭乘商務艙出賽？

政府不重視？選手生活沒有保障？教育部體育署層級太低？中華台北奧會和全國體協政治鬥爭太激烈？單項運動協會遭人把持？

缺乏教練養成制度？各項運動沒有職業化？花不起錢聘請全球最好的教練？運動界長期關門練功？媒體不重視？NCC限制有線電視系統制資費，運動頻道撐不下去？

公共電視不轉播國內外運動競賽，缺乏觀眾激勵，選手孤獨奮鬥？選手太熱中拍廣告賺錢？選手喜歡上綜藝節目，不愛訓練？還是，我們無法以國家名義參加奧運？

以上皆是？以上皆非？

作者為資深媒體人

照片來源：中華奧會官網截圖。

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