【愛傳媒報導】以《中華儒學還有生命力嗎？》為題的致知論壇—儒家文化講座昨天（8月1日）在法住機構舉行。香港中文大學哲學系榮休教授、新亞研究所榮譽教授、法住文化書院講席教授唐端正，南洋新加坡孔教會會長、新加坡孔子基金會主席、國際儒學聯合會執委和理事郭文龍，以及台灣政治大學國際關係學院兼任副教授賴岳謙擔任主講嘉賓，通過線上線下作精彩分享，共同探討並指出中華儒學在現代社會的生命力。
儒家文化講座由南洋新加坡孔教會、法住機構、兩岸互聯網+發展協會，香港中國經濟文化發展促進會，財團法人夏荊山文化藝術基金會主辦。敢言智庫，財團法人夏荊山文化藝術基金會，零傳媒，香港大學研究生會協辦。
香港中國經濟文化發展促進會主席盧業樑致詞時表示，人類在當前時代生存之道是走向統合，走向統合之途非中國文化莫屬。希望大家重拾文化自信，重新宏揚儒家文明，為人類文明作出貢獻。
法住學會會長盧瑞珊表示，儒家精神是華人心底的價值磐石，支撐民族不斷開拓向前。在全球化的時代，儒學如何繼續發揮影響力？ 應該如何傳承和弘揚儒學的價值？值得有識之士深思。希望通過三地學者的演講，從不同角度帶給大家更深的思考。
唐端正年逾九旬，他以「中華儒學還有生命力嗎」為題主講時，表示儒家自孔子以降，其道統不以神，不以物為本，而是以人為本，尤講「天命之謂性」，因此儒家最高境界即「天人合一」，所謂「天行健，君子以自強不息」，更表示儒家的「仁義道德」可令天下歸心，儒學凝聚了中華民族的團結。
郭文龍以「儒學與新加坡的崛起」為題，指出在新加坡小島國引人注目的成功奇跡中，儒家傳統美德發揮了重要作用，民間團體和政府攜手推動社會和諧，創造了國際上特殊的典範。他分享了新加坡政府和民間團體對社會和諧的影響，儒家價值觀對新加坡社會政治、經濟、文化的建構所產生的積極作用。
賴岳謙以「政治儒學」為題，分享了儒家發展及其演變，儒家特質，以及新儒學發展的必要性。他觀察近年歐美有系統地開始關注儒學，「民主政治的政治效能疲態已出現，歐美政治的家族化也開始出現，人民和政治的疏離感愈來愈重。」，並指出當今世界西方文化和儒學的分別，勉大家增強自信。
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