【愛傳媒報導】以《中華儒學還有生命力嗎？》為題的致知論壇—儒家文化講座昨天（8月1日）在法住機構舉行。香港中文大學哲學系榮休教授、新亞研究所榮譽教授、法住文化書院講席教授唐端正，南洋新加坡孔教會會長、新加坡孔子基金會主席、國際儒學聯合會執委和理事郭文龍，以及台灣政治大學國際關係學院兼任副教授賴岳謙擔任主講嘉賓，通過線上線下作精彩分享，共同探討並指出中華儒學在現代社會的生命力。

儒家文化講座由南洋新加坡孔教會、法住機構、兩岸互聯網+發展協會，香港中國經濟文化發展促進會，財團法人夏荊山文化藝術基金會主辦。敢言智庫，財團法人夏荊山文化藝術基金會，零傳媒，香港大學研究生會協辦。

香港中國經濟文化發展促進會主席盧業樑致詞時表示，人類在當前時代生存之道是走向統合，走向統合之途非中國文化莫屬。希望大家重拾文化自信，重新宏揚儒家文明，為人類文明作出貢獻。

法住學會會長盧瑞珊表示，儒家精神是華人心底的價值磐石，支撐民族不斷開拓向前。在全球化的時代，儒學如何繼續發揮影響力？ 應該如何傳承和弘揚儒學的價值？值得有識之士深思。希望通過三地學者的演講，從不同角度帶給大家更深的思考。

唐端正年逾九旬，他以「中華儒學還有生命力嗎」為題主講時，表示儒家自孔子以降，其道統不以神，不以物為本，而是以人為本，尤講「天命之謂性」，因此儒家最高境界即「天人合一」，所謂「天行健，君子以自強不息」，更表示儒家的「仁義道德」可令天下歸心，儒學凝聚了中華民族的團結。

圖／唐端正表示歷史上的政界名人的生命底色是儒家的，而歷朝歷代不同的民族在中華大地被凝聚為今日的中華民族並非偶然。

郭文龍以「儒學與新加坡的崛起」為題，指出在新加坡小島國引人注目的成功奇跡中，儒家傳統美德發揮了重要作用，民間團體和政府攜手推動社會和諧，創造了國際上特殊的典範。他分享了新加坡政府和民間團體對社會和諧的影響，儒家價值觀對新加坡社會政治、經濟、文化的建構所產生的積極作用。

圖／郭文龍希望推動在新加坡建立孔庙，擴大儒學影響力。

賴岳謙以「政治儒學」為題，分享了儒家發展及其演變，儒家特質，以及新儒學發展的必要性。他觀察近年歐美有系統地開始關注儒學，「民主政治的政治效能疲態已出現，歐美政治的家族化也開始出現，人民和政治的疏離感愈來愈重。」，並指出當今世界西方文化和儒學的分別，勉大家增強自信。