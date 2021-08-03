澳洲航空公司（Qantas Airways Ltd.）今天宣布，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起、多個地區封城導致飛行需求下降，澳航將讓2500名員工放無薪假。

法新社報導，澳航表示，澳航與旗下低成本航空公司捷星（Jetstar）的機師、機組人員與機場工作人員將自8月中起放約兩個月的無薪假。

澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）在聲明中說：「這顯然是我們最不想做的事，但現在我們面臨航班減少情況延長的窘境，代表有一些員工將沒有工作可做。」

澳航表示，5月時，澳航的一般國內航班營運量達到近100%，受限於COVID-19限制措施，到了7月下降到不到40%。

多數將放無薪假員工派駐在新南威爾斯州。新州祭出旅行限制，大致上切斷與澳洲其他地區和全球的交通聯繫。

澳洲最大城雪梨的封鎖措施已經進入第6週，可能將再持續至少一個月。

自2020年年初起，澳航與捷星已讓數以千計的國際航班機組人員停工，澳洲邊界持續向大多數的海外旅客關閉。

澳洲第3大城布里斯本目前也實施居家防疫令，其他州最近也才剛解封。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1100803