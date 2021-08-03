首4批高端疫苗共26.5萬劑，已於昨日完成審查檢驗，核發封緘證明書，並於衛生福利部疾病管制署網站疫苗簡介中悄悄上線，不過有不少網友發現，高端疫苗中有兩項罕見不良反應，包括顏面神經麻痺、眼壓過高，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，是否為打疫苗造成的因果關係仍需要了解。

根據疾管署網站，高端疫苗簡介中，接種後罕見副作用如顏面神經麻痺、眼壓過高，莊人祥回應，打疫苗後都會收集每個個案有無不良反應事件反應，這2個反應都是在接受疫苗接種後發生，顏面神經麻痺個案是有完全恢復，但接種前有些上呼吸道感染，神經麻痺及眼壓過高是否與疫苗接種有關，這都只有時間序列關係，是否為因果關係仍需要了解。

另外，指揮官陳時中也表示，這是臨床試驗個案有不良反應通報和時間序不良反應，還有2個要時間觀察，是不是一定有因果關係，還要再了解，主要是讓大家知道施打完有這些情形。

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