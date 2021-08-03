詐團以一頁式廣告佯稱販售中華隊口罩。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐團要求被害人以私訊聯繫訂購。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

被害人訂購1098元聯名款口罩，打開卻是陽春口罩。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

疫情期間民眾宅在家，多透過網路訂購各種商品，這也讓詐團有可乘之機。刑事局統計，今年上半年詐騙被害人總計1萬9619人，較去年同期增加1920人(＋10.85％)，其中，假網拍共發生1268件，尤其以未滿50歲區間被害人最多。歹徒現在更跟風時事耍詐，搶搭奧運熱潮行騙。

台中一名從事餐飲業的39歲陳姓男子，日前在臉書粉絲專頁上看到有在販售目前最夯的「美德醫療X中華奧會」聯名款口罩，並標榜「正品保證」、「中華代表團指定口罩」、「買一送二」、「現貨秒殺」，陳男留言詢問賣家如何訂購、何時到貨等問題。歹徒以臉書「私訊」回覆陳男最晚7日內到貨，並附上短網址要陳男下訂。

陳男於是訂購售價1098元120入口罩一組，選擇超商貨到付款，但收到訂單成立簡訊發現到貨日期延遲，想要私訊賣家時，卻發現該臉書早已下架。陳男後來到超商取貨，打開一看竟是一盒陽春口罩，價差至少5倍以上，氣得報警處理。

刑事局分析近期民眾遭網購詐騙時，大多是透過臉書社團看到一頁式廣告下訂，或是透過臉書MESSENGER或LINE私訊，尤其最近東奧賽事正熱，歹徒更透過移花接木方式販售周邊商品，民眾恐一時不慎掉入陷阱，提醒網購時要慎選平台以防被騙。