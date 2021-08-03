嘉義縣長翁章梁指出，今新增的2名個案是水上工廠染疫案15764的妹妹和阿嬤。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局長趙紋華指75歲阿嬤案15828在7月2日已接種過第一劑疫苗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣3日新增2確診案，分別為10個月大女嬰案15823，75歲阿嬤案15828，2人皆是日前水上鄉工廠群聚染疫員工案15764的家屬，其中案15828在7月2日已接種過第一劑疫苗，由於2人確診時已入住集中檢疫所，從感染期推估，縣府並未再匡列新接觸者，也未公布足跡。

嘉義縣長翁章梁指出，今新增的2名個案是水上工廠染疫案15764的妹妹和阿嬤，因案15823在入住檢疫所期間出現發燒、食慾、活動力變差等症狀，經PCR篩檢確診，同室隔離的案15828經篩檢後也確診，其中案15828於23日因病住院，28日出院，與案15823二人均無確診前3日的社區足跡，因此無新增匡列個案。

翁章梁說，2新增確診案皆已入住專責病房治療，針對工廠群聚12名確診員工和家屬，衛生局仍持續疫調和監控中，另衛生局自7月31日至8月3日擴大篩檢1604人全數陰性，確診案例經中央病毒基因定序為Alpha英國變異株與本土流行病毒序列相同。

至於是嘉義縣禁內用措施至6日，是否如期解禁？翁章梁指一周內都是觀察期，目前講解禁還言之過早。另翁章梁也提到，針對特殊交友圈染疫狀況，中央也有注意到，並做相關處理，嘉義縣會全力配合，還說觀樂型群聚在都會區較常見，提醒民眾如果自覺是高風險族群，就盡量避免群聚。