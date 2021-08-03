新冠變種病毒恐肆虐導致美股周一漲跌幅介-0.28％~0.62%。台股承壓開低14.16點，早盤電子權值股漲跌互見，台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、聯電(2303)開高，然而市場觀望氣氛濃厚，加上貨櫃三雄賣壓未除，長榮(2603)、萬海(2615)壓低整理。大盤拚回17500點不順，爾後失守下挫。不過盤面上強勢股依然不少，國巨(2327)上半年獲利直逼2020年全年獲利，2個交易日即100%填息；7月營收績優生表現強勢，第一銅(2009)、威鋒電子(6756)跑贏大盤。終場多方逆襲，指數硬拉收高50點，為17553.76點。今日外資(不含外資自營商)買超9.3909億元，投信賣超3.9726億元，自營商買超10.0798億元，三大法人買超15.49億元。

大盤動盪，電子股表現平淡，傳產股較有表現空間，電纜、百貨強勢走高成雙主流，水泥股聚集人氣表現相對佳。7月營收績優生有「基」而彈，第一銅(2009)、威鋒電子(6756)漲幅逼近6%；祥碩(5269)第3季營運進入旺季，下半年營收及獲利將優於上半年，在漲停板開開關關，最終漲停價2205元作收。Delta新冠變種病毒讓疫情度蠢動，越南封城後疫情仍未趨緩，當局宣布8月2日起將延長封城兩週，使得製鞋業寶成(9904)、豐泰(9910)及志強-KY(6768)停工期限跟進延長，Q3營運蒙塵，今日臉色發綠，全數壓低整理。高端疫苗遭專家質疑對Delta變異株的保護效果，使得高端(6547)開低下探，險些跌破280元，疫苗相關個股雜音多，台康生技(6589)盤中跌逾2%，國光生(4142)也跌逾1%，東洋(4105)盤中一度翻紅隨後仍下滑。

台股加權指數2日強漲，順利收復5、10日等短期均線，由於突破17500點之後隨即逼近在月線17630點位置的上檔壓力，國際間有疫情隱憂，大盤一直處在弱勢之中，直至尾盤多方突襲，終場收漲50點，5日RSI為58.57，10日RSI為51.96，9日K值為60.16，9日D值為43.84，20日乖離率為-0.33，量縮守穩5日及10線。台股動盪卻不看淡，由於聯準會仍維持鴿派言論，市場上資金仍十分寬裕；加上政府計畫再度推出振興券推動內需消費復甦，有利提振股市信心；以及外資於台指期的淨空單口數已縮減至三萬口以內，顯示季線仍是重要支撐，種種因數支持後市表現。

台股雖無看空理由，但由於資金與疫情雜音不斷，近來走勢時而顛頗，台股資深分析師林成蔭認為，加權指數在7月28日跌破季線後，殺到16,893點後拉下影線反彈，由於7月中旬以後常見價量背離，籌碼凌亂，整理需要一段時間，操作策略暫先維持低水位持股，如站穩17500點，再提升持股至中水位。目前正值上市櫃公司第2季、上半年財報及7月營收公布高峰期，投資人可關注財報優秀個股的投資機會，而電子旺季，重量級法說會訊息也是後市注意要點，重心放在下半年展望及風向，並看資金回流程度。