測試大廠京元電子(2449)今（3）日召開股東常會，通過2020年財報、盈餘及資本公積分配案，決議配息2元，包括以盈餘配息1.8元、資本公積配息0.2元，以收盤價48元計算，現金殖利率約4.17％，另通過子公司蘇州京隆規畫A股IPO、申請於中國大陸掛牌上市案。

京元電2020年雖受華為海思禁令升級衝擊影響，全年合併營收仍創289.59億元新高、年增13.39％，毛利率27.47％持平前年，毛利率16.06％為近3年高點。歸屬母公司稅後淨利亦創36.36億元新高、年增達19.57％，每股盈餘（EPS）2.97元，為近16年高點。

雖然外籍移工群聚染疫風暴，使京元電2021年6月營收降至近26月低點的19.78億元，使第二季合併營收75.97億元，季減0.44％、年減0.92％，仍創歷史第3高。累計上半年合併營收152.28億元，仍年增3.88％、續創同期新高。

展望後市，京元電董事長李金恭指出，效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、資料處理（Data Center）、5G手機及網通設備連接器、智聯網（AIoT）、汽車電子（ADAS）等需求，以及後疫情時代企業營運及個人生活消費仰賴數位科技，加速半導體產業製造需求持續燃燒。

京元電表示，將審慎選擇市場諸多訂單機會，提高各測試平台機台稼動率及生產設備平均產值，以持續改善並達成各項經營管理指標，同時因應科技貿易戰對全球供應鏈影響，逐步調整台灣母公司及中國大陸子公司營運布局，力拚營收及獲利再創新高。

為配合營運需要以備產能擴充需求，京元電董事會日前通過提高今年資本支出，由原先的69.89億元一舉追加至115億元、大增達64.54％，若加計子公司則自93.79億元追加至160億元，亦大增達70.59％。

對於蘇州京隆規畫A股IPO、擬申請在上交所或深交所掛牌上市，京元電表示，此舉有助布局逐步在地化，吸引並激勵優秀專業人才加入，就地募集資金有助優化集團財務結構、提升財務調度靈活性，有助於提升營運競爭力。