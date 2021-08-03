食藥署昨天完成首批高端疫苗的檢驗，對4批次核發封緘證明書，其中批號SP2106、SP2111、SP2112都是8萬6千劑，SP2107僅有5417劑，對此衛福部長陳時中解釋，這是因為高端目前製造疫苗的反應槽共有兩個，其中一個產能為2公升，另一個產能為50公升，是目前主要供貨的來源。

陳時中表示，高端本身共有兩種反應槽，其中一個是2公升，另一個為50公升，2公升的反應槽一次能做8000多劑，50公升能產出8萬多劑，高端另外也有委外200公升的反應槽，不過目前仍在進行審查。

因此，陳時中說，目前產出的高端疫苗，基本上都是用2公升與50公升反應槽做出來的。

此外，有網友質疑疾管署公告的高端疫苗簡介沒有保護力資訊，對此陳時中說明，這是因為高端沒有做第三期，所以我們不能生出保護力資料出來，高端是做免疫橋接，跟AZ疫苗做不劣性比較，我們也是根據這樣的資料來核可EUA，所以沒有保護力資料。