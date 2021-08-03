疫情仍未完全平息，遠距辦公與居家學習的寬頻上網需求持續攀升，台灣大寬頻為滿足用戶宅在家的飆網需求，即日起至9月30日止，新申辦1G光纖上網指定方案月付只要999元，還能免費升級WiFi 6，讓家中網路環境零死角；還可獲得一年期客製化的富邦防疫險，為防疫新生活帶來多一分保障。

即日起至台灣大寬頻網路門市申辦200M (含)以上光纖上網＋HD99高畫質套餐＋數位有線電視方案，月付最低只要1049元，就能免費升級A1 Box與藍牙聲控遙控器，還有Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、Uniigym體感健身課程一年，或瑪帛電視電話服務3個月等智慧好禮4選1，再送2年機上盒myVideo超值月租，9月30日前申辦，再加碼贈送最高1200元momo幣，以及3個月HBO GO串流影音服務。

台灣大寬頻持續提供更優質服務，看準超寬頻上網時代來臨，台灣大寬頻預告將於今年第四季正式推出2.5G超高頻寬光纖上網服務，並同步優化上行速率，讓直播主、電競玩家、SOHO族、小型企業等重度網路使用者，體驗更快更穩定的網路服務。