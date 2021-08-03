宥勝提前收到父親節禮物驚喜超傻眼。（截圖自宥勝去哪兒YouTube頻道）

宥勝3日擔任戒菸大使。（嬌生提供）

宥勝3日擔任戒菸大使。（嬌生提供）

宥勝3日擔任「戒菸大使」，在父親節前夕鼓勵爸爸們為愛戒菸。他透露日前已提前收到老婆慈惠與兩個小孩精心準備的父親節驚喜禮物，分別是「飲料塔」和一堆健身器材及除草機，讓覺得太好笑的他一度笑問：「中元節是不是？」他表示，往年父親節全家會聚會，今年也很希望能夠北上跟爸爸一起過節，但考量疫情，如果沒回台北，就希望能在本週就會完工落成的小木屋親自下廚，煮菜給小孩吃。

定居台中清水的他，日前曾在臉書透露施工中的小木屋最近彷彿成了在地觀光景點，他受訪時表示，每天前往小木屋巡視進度時，還是不時會遇到步行、騎腳踏車或機車、開車的人會經過他家，有些人沒認出戴口罩的他還會問他：「這是宥勝的家嗎？好像還沒完工！」他也會坦然跟大家打招呼，他說自己個性本來就偏熱情，大家去他家沒問題，但有一件事把太太惹怒，就是圍牆這周才開始施工，之前有些人可能因為他家庭院太漂亮看起來像公園，所以遛狗自然遛到他家，結果也就自然產生排泄物且沒有清理，太太對此非常憤怒，「因為她對狗屎很敏感，是她的超級地雷！」後來有拉了封鎖線之後就好一點。

被問是否擔心小木屋心家周圍的農田之後會噴灑農藥，宥勝透露老天爺很幫忙，鄰著他家的三塊地之前因為乾旱關係都停耕了，處於半放棄耕種狀態，整片區域只有他家附近的三塊地不是稻田，他也從前一天開始拜訪農民，建議從這三塊地開始做有機無毒耕種，希望之後再慢慢影響、擴展到一整區。

之後入住小木屋後，除了圍牆、裝監視器，也會請派出所設巡邏箱，每天來巡邏，他也都鄰居打了招呼，遇到緊急狀況時可以互相幫忙，「該做的都會做，不過清水滿純樸的，我也不是想弄高牆封住這地方，還是想跟大自然在一起，所以會種樹比較多」。

他日前返回台北，拍攝準備殺青的《戀愛是科學》，坦言復工後狀況滿好，防疫也做得很好，劇組每3天快篩一次、戳鼻子，只是他因為疫情期間在家關太久沒出門，所以變滿胖，解封後來不及減肥就復工，所以最近拍戲必須「拼命修臉頰」。

至於老婆似乎對於又開始過起「一打二」的忙碌生活稍有微詞，他說，其實當初小孩出生不到一個月就發生這樣的事，他也因此停止拍戲4年，因為老婆以前也是獨立幹練的女生，會覺得她為什麼要捨棄自己，疫情期間一家和樂待在家，所以他第一星期回台北工作時，老婆以要一個人照顧兩個小孩，「其實是一種思念我的概念，她應該是還在調適心情，但我回來她就好了；前天我拍到凌晨，隔天陪爸媽吃完中餐回來，僅僅擁抱很久，而且我接下來作品也會比較多，我們都還在調整疫情後的新生活」。

他4歲兒子剴剴升到幼兒園中班，女兒蕾蕾升到成長班準備畢業、就讀國小，他說自己有寫了一張很大的卡片要給她，要在她畢業典禮那天念給她聽，自己也會挪開工作空下時間去參加，學校目前有規劃畢業典禮時間，但還不確定會以線上或其他形式展現，但肯定會有從幼稚園進到國小的儀式。

身為戒菸大使的宥勝，透露自己從小就是在身邊長輩都抽菸的環境中長大，一直處在不舒服的狀態，他對菸味敏感，堪稱菸味雷達，現在聞到菸味會頭痛想吐，遠遠只要有人抽菸，菸味飄過來他就會全身有反應，如果是熟的朋友，他會建議對方考慮戒菸。之前遇到鄰居抽菸，他會看「風向」決定反映與否，「如果是往我們家飄，我就會想去敲門，但太太覺得我會不會太誇張，反正抽一下就結束，我們也好像沒資格干涉，這怪僻被太太阻止後，有時選擇忍一忍就過去，雖然最近來還是有發生」。