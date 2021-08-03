創世基金會希望民眾在購物時，以愛心碼「919」捐獻發票。（創世基金會提供／林瑞益高雄傳真）

受疫情影響，創世基金會自5月三級警戒2個月來，今年5、6月份發票捐贈量較去年同期瀑布式狂掉300多萬張，以1張發票1元計算，等同植物人服務經費立即短缺了300多萬元。創世基金會呼籲，請民眾多捐贈發票，幫助弱勢團體。

創世基金會一名人員3日表示，疫情重創餐飲業，連帶創世基金會的發票數量也狂跌。因為疫情，高雄有一些放置發票箱的店家不堪虧損，已經決定歇業，令創世基金會相當憂心。

創世基金會自1993年募集發票至今，「順手捐發票，救救植物人」已成為全民愛心運動，28年來幫助了1萬多位植物人。不過，自從政府實施千萬獎金及雲端發票後，千萬獎金的惜捐心理，加上民眾不熟悉雲端發票的捐贈方式，造成愛心發票張數一路狂墜4成。

創世基金會籲請民眾持續捐獻發票，將自己可能中獎的小確幸幫助植物人，也成為弱勢家庭走下去的力量。同時，基金會也鼓勵民眾在消費時將愛心碼「919」報給店員，把發票捐給創世基金會。

高雄市岡山區一個咖啡店家表示，這幾個月來生意真的很慘，尤其是6月份，每天上門的客人寥寥可數，也連帶影響發票的數量。希望疫情趕快降溫，恢復往日的熱鬧情景。

梓官區一名陳姓男子說，他平日就有捐贈發票的習慣，在得知創世基金會也有愛心碼之後，未來會將購物或停車所得的發票捐給創世基金會，幫助有需要的人。