一位名下擁有逾4000萬資產的楊姓男子，懷疑結婚10多年的葉姓妻子，出軌一名中低戶的江姓已婚男子，而且2人交往時，江男另有外遇對象，卻又劈腿自己的妻子，讓他氣憤的是，自從通姦除罪之後，2人姦情更加變本加厲，如同一對新婚夫妻四處玩，因而向妻子與江男求償100萬元，台中高院認為江男與葉女侵害楊男配偶權明確，駁回2人上訴，應賠償46萬元確定。

據「自由時報」報導，楊男2019年發現妻子與江男有曖昧，妻子就搬出去到外租屋，同年3月16日晚上，他到妻子的租屋處探視，發現門口有一雙男人鞋子，進門後發現江男躲在廁所，因而發生扭打；去年4月19日又目睹2人到中興新村暗處約會，妻子坦承與江男發生性關係。

楊男控訴，妻子與江男都已婚，卻為了在一起，各自拋家棄子，甚至通姦除罪化之後，如同新婚夫妻相偕四處出遊，由於江男已侵害到他的配偶權，因而向2人索賠求償100萬元。

彰化地院一番判決江男與葉女應賠償楊男46萬元，2人不服提起上訴。江男辯稱，楊男提出的照片，只能證明兩人出遊，並未提出2人有性行為侵害他配偶權事證，且楊男名下財產價值超過4000萬元，年收入超過85萬元，自己卻是中低收入戶，2019年所得僅27萬餘元，認為賠償金額應在25萬元以下。

台中高分院審理時檢視錄音對話紀錄，發現江男的元配質問葉女「妳現在要跟他搞一腿」、「被我跟監到現在...妳都清楚他有老婆有小孩的人哦，妳還跟他出遊去墾丁，每個景點還過夜，對不對？」，葉女則回答：「是，我尊重妳的做法」，「都發生了，這是事實」。

法官根據上述證據，顯示2人多次單獨出遊、過夜，且發生親密行為，已未逾越男女正常交往分際，侵害到楊男的配偶權，駁回2人上訴，考量楊男所受痛苦程度，判決應賠償46萬元，全案確定。