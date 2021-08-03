土耳其南部海岸數日來發生逾百起野火，目前傳出8人喪命、數千人遭撤離，雖然火勢多已控制住，但看到相關影片和照片，仍讓人覺得怵目驚心，對此，藝人吳鳳表示妹妹正好在在愛琴海跟家人渡假，居住的飯店還險些遭到燒毀。

吳鳳表示家鄉土耳其愛琴海跟地中海區域，發生史上最大火災，連燒超過5天的情況下，不僅很多地方火仍未熄滅，許多美麗綠地數小時更成為死地，讓他直呼宛如世界末日來到，接著表示妹妹正在愛琴海跟家人渡假，居住的飯店也遭波及險些遭到燒掉，但目前已經離開飯店返家，一行人都安全無事。

吳鳳強調身為土耳其人也是公眾人物，希望有更多人能幫忙轉發此PO文，讓更多人重視這次的野火事件，由於目前土耳其資源不夠，很需要各國幫忙，政府也已經請求歐盟國家協助，不然恐怕會失去更多森林跟生命，也再三強調：「謝謝大家關心土耳其，請跟更多人分享這個消息，很需要你們的幫忙」。

對此，網友紛紛留言：「這是一個地球和大自然給人類的警號，但我們繼續漠視」、「希望火災趕快熄滅，不要再有人受到傷害了」、「愛琴海超美，我超喜歡的地方，希望火勢趕快熄滅，天佑土耳其」、「前幾天看到這新聞，就想到您的故鄉變這樣，您應該心很痛」、「求神醫治大地，使大地能恢復到創造時的美好」。