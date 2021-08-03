中國大陸女將李雯雯勇奪女子舉重87公斤以上級金牌。（美聯社資料照）

奧運史上首位跨性別運動員2日晚間在女子舉重87公斤級以上（無限量級）決賽登場，紐西蘭女將哈伯德(Laurel Hubbard)寫下人類歷史，可惜她表現失常，沒有留下任何成績就離開。金牌毫無懸念由中國大陸女將李雯雯（世界紀錄保持人）摘走，李雯雯留下總和320公斤的新奧運紀錄。銀牌、銅牌分別為英國、美國女將獲得。

哈伯德第一次抓舉120公斤失敗，接著又兩次125公斤抓舉失敗，她的奧運之旅就此結束。哈伯德說：「我知道以運動的觀點來說我沒有達到自己與國家設立的標準，我感謝紐西蘭國民、紐西蘭奧會對我的支持。我明白我參加比賽是有爭議的，所以我充滿感激之情。」她離場時和許多女選手一樣比出愛心的手勢。

儘管部分女權主義者有不同看法，但哈伯德的出賽象徵著奧運人權邁開的重要一步，從結果來說她也沒有影響其他參賽者的成績。哈伯德早年在青少年組創下總和300公斤的全國紀錄，她在33歲時成為跨性別女性（2012年），今年她43歲。

女子舉重原先的最重分級是75公斤以上，奧運紀錄333公斤為中國大陸女將周璐璐保持。新版87公斤以上的紀錄為首屆登場，李雯雯抓舉140公斤、挺舉180公斤、總和320公斤皆成為新紀錄。