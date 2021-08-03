新竹市南勢地區面積最大綠地「米粉寮公園」已正式開工，市府繼打造5公里客雅溪環河步道後，此次由國防部提供0.8公頃用地，將公園融入在地米粉特色，園內未來將種植荔枝、龍眼、土芒果，打造都市食物森林，成為具在地性的生態公園。

市府指出，米粉寮公園坐落於延平路1段與成功路交接口，為重要交通節點，周邊有虎林國中小、幼兒園、老人養護中心，未來米粉寮公園可望成為南勢社區後花園，老中青3代都可在此休憩、交流，幼童可在此探索遊戲、周邊國中小學生可在此等候家長接送，周邊鄉親也可在此休憩、散步。

市長林智堅表示，南勢地區人口近年持續成長，卻缺乏公園等休憩公共空間，市府在2019年與國防部商討借用國防部用地獲支持，共同將營區活化變公園，一同提高在地南勢鄉親生活品質。

米粉寮公園工程進度目前20％，預計今年底完工，公園將透過大量多元台灣原生種樹種，包含茄苳、樟樹、苦楝、烏臼等，呼應台灣在地自然景觀，並打造食物森林，種植荔枝、龍眼、土芒果等，創造自然、生態的休閒空間，不僅可作為學童自然教育場域，未來也可成為米粉節腹地，形塑該公園成為環境教育、認識在地歷史文化的場域。

市府指出，新竹市政府推動「南勢3箭，建設齊發」計畫，讓南勢鄉親就近享有多樣公共建設，首先啟動南勢社福館，打造出首座公共托育家園、爺奶樂活學堂、北區親子館。

第2箭在客雅溪旁打造長達5公里的環河步道，供民眾休憩。最後將營區變公園，讓南勢居民也享有大型綠地公園。

另也持續推動掀綠計畫，積極活化國有地，不僅提升市容，也拉高全市公共空間綠覆率，如今已完工樹林頭公園、大湳雅公園、錦華街空軍10村閒置地變身日式庭院、嶗山新村機車停車場、高峰路21村林蔭大道等，共計11.98公頃。