果農「阿貴」去年發現鄰地林男種植的檳榔樹倒塌，壓倒他的2棵甜柿果樹，其中1棵枯死，他以該棵甜柿樹每年可賺4734元、經濟壽命還有65年及恢復原狀花費，請求賠償新台幣37萬8000多元。台中地院法官以果樹遭檳榔傾壓並未必死亡，且「阿貴」不清楚何時壓倒，也未舉證兩者有因果關係而予以駁回，全案仍可上訴。

「阿貴」提告指稱，隔壁果園林姓地主種植檳榔樹，因疏於管理而倒塌，壓倒他的2棵甜柿果樹，他寄存證信函給林男要求清除倒塌檳榔樹，並將被壓倒的甜柿果樹恢復原狀，但其中1棵枯萎死亡。

「阿貴」指稱，依台中地區甜柿每公頃成本及收益表所記載，農家每公頃果園年可賺121萬7292元，以每公頃可定植256棵果樹計算，他0.525公頃的果園可種植135棵，估算出每棵每年可賺4734元。此外，甜柿果樹嫁接後約15年進入盛果期，該果樹已種了15年，要回復原狀大約要花7萬1010元，加上甜柿果樹的經濟壽命長達70年至80年之久，該果樹還有65年的經濟壽命計算，要求賠償37萬8720元。

種植甜柿30年經驗的老農夫「阿貴」指稱， 他在去年8月間發現檳榔樹倒塌壓倒2棵甜柿，林男在第一時間將檳榔樹砍掉，並做必要處理，甜柿果樹仍死掉1棵，但他並不清楚檳榔樹何時傾倒。

林男辯稱，他去年8月11日住院期間收到存證信函，即請工人砍除檳榔樹，並告知「阿貴」，檳榔樹是因風大而斷裂，並非人為所導致。他辯稱，甜柿果樹枯死原因很多，今年初缺水，「阿貴」果園的甜柿也出現大面積的枯死現象，且病蟲害等也可能影響果樹正常發展，與被壓倒並無直接關聯。

台中地院民事簡易法庭法官認為，甜柿果樹被壓倒2棵只死1棵，顯示縱使果樹曾遭檳榔書傾壓，也未必會造成死亡，何況果樹本身即會因為其他天候、病蟲害等因素而枯萎死亡、而且果樹也可能在檳榔樹傾倒前，即已枯萎死亡，「阿貴」並未舉證其間的因果關係，要求賠償37萬餘元並無理由，應予駁回。