新北市3日確診個案高達10人，新北市長侯友宜表示，這次案例增加，主要是板橋有4名外籍移工，因為板橋某醫院爆發群聚，目前該院2日立即停止門診，只出不進，全面清消，同時針對全院擴大採檢，共採檢182人，後續有5名病人PCR陽性將列4日公布個案，目前已經將該病房全面隔離清空。據了解該院為板橋國泰醫院。

侯友宜表示，今天新增2個案，其中8人是居家隔離陰轉楊，其中板橋4人是醫院外籍看護，另外三重2人是被朋友圈傳染，被匡到居家隔離，另外五股、林口也是朋友圈傳染。

其中三重還有1例家戶感染，新店還有1名病患到醫院篩檢驗出陽性，但CT值34，懷疑是舊案，所有確診者接觸者總計匡列243人。

新北市衛生局長陳潤秋表示，這家醫院主要負責照顧長期依賴呼吸器的小型醫院，主要是病人案15792在1日確診，擴大匡列採檢發現該病房4名外籍看護工PCR陽性，第一時間立刻通報CDC防疫醫師與北區指揮官共同處理。

陳潤秋說，該院從8月2日立即停止門診，只出不進，全面清消，同時針對全院擴大採檢，共採檢182人（病人＋陪病者＋看護）（匡列接觸居家隔離86人）後續另有5名病人PCR陽性（列明天8／4公布個案），目前已經將該病房全面隔離清空。