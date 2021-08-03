加勒比海友邦聖露西亞上月底舉行國會大選，由「聖露西亞勞工黨」（Saint Lucia Labour Party SLP）贏得選舉，皮耶（Philip J. Pierre）出任新任總理。外交部長吳釗燮今天與皮耶視訊通聯，邀請皮耶未來在新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和後，率團訪問台灣。

吳釗燮首先代表蔡英文總統、我國政府與人民再次恭賀皮耶總理帶領「聖露西亞勞工黨」贏得國會大選，欣見露國民主再次深化。他表示，聖露西亞是我國在加勒比海地區的重要友邦，政府將與露國新政府在既有的友好基礎上，持續協力增進人民交流與友好情誼，並在我國能力範圍內推動各項裨益人民福祉的優先施政。

吳釗燮並感謝露國朝野多年來持續在國際場域一致支持台灣國際參與，並請皮耶總理持續協助我國發聲。此外，吳部長也代表我國政府及人民邀摯邀請皮耶總理未來在疫情緩和後，率團訪問台灣，同時也希望將來有機會再度造訪美麗的聖露西亞。皮耶總理曾於2011年至2016年SLP黨執政期間擔任副總理，並於2012年率團訪台。

皮耶總理代表露國政府及人民感謝蔡總統及我國政府長期支持露國各項建設及協助對抗武新冠炎疫情，並重申在其政府任內繼續強化台露兩國在各領域的合作及支持兩國友好邦誼的決心。