「維持外帶還是比較方便啦！」雙北今起開放內用，不少小吃業者考量店內空間小、容留人數低及隔板大缺貨，同時擔心成為確診足跡，不如維持外帶「卡安心」；外帶市場較低迷的桌菜業者則笑說，能開門做生意是好事，但疫情隨時可能爆發，消費者信心不足，只能靠熟客情義相挺，要新客上門不太可能。

台北市日前訂出內用規範，包括每周每日平均案例10例以下、不明感染源2例以下、社區群聚要3件以下，店內人數也室內50人、室外100人的規範，不僅店家要配合梅花座、實名制、設置隔板等，若出現工作人員或顧客確診，也應暫停營業3天及進行環境清潔消毒。

中午時間，北市信義區林口街小吃攤人潮絡繹不絕，許多上班族趁休息時間外出買飯，黃姓民眾笑說，台北疫情趨緩不少，雖然虎林街曾是染疫熱區，目前看來都控制得宜，因此內用信心提高不少；另名周姓民眾則說「還是怕怕的」，會先以外帶為主，擔心內用會碰上確診黑數。

不只顧客反應大不同，店家感受也不同。黃姓小吃業者指出，原北市府聲稱會3天前公告，讓店家有所準備，豈料昨日才臨時告知，隔板也來不及叫貨，有種被耍的感覺。

另名肉圓店老闆則說，按政府規定，店內空間僅能招待5人，就人力配給來說不划算，乾脆維持外帶，且內用風險還是很高，「若不幸成為確診足跡，連外帶都沒人想買了！」。

「想賺錢還要再等等吧。」張姓火鍋業者則苦笑，指外帶火鍋不比小吃方便，原先中餐時間可收至少20名顧客，但現在仍空空如也，也沒出現訂位潮，顯見消費者信心不足，生意一樣慘。

另名周姓桌菜店家也附和，桌菜業性質就是大家一起吃比較開心，因此過往禁內用後，外帶生意較為低迷，開放內用後，雖有老客戶情義相挺，但大部分客人仍選擇去小吃店買外帶，不會前往餐廳開吃，連父親節訂位都比過往少8成。