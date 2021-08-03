東京奧運已經進入第11天的賽事，不過田徑項目在後半段才展開，所以目前正進行到最精采的階段，而在田徑場上的選手往往都追求突破極限，所以能屢屢創出世界紀錄，前天大陸短跑好手蘇炳添才在男子100公尺跑出9秒83，創下亞洲最快紀錄，雖然他最後沒有奪下獎牌，但也震驚了田徑界。

而今天要提到的這位選手同樣擁有超凡實力，他是挪威400公尺跨欄好手沃爾霍姆(Karsten Warholm)，說到他的故事要從奧運前提起，在台灣時間7月2日沃爾霍姆在世界田徑總會鑽石聯賽挪威站創下世界紀錄，當時他在400公尺跨欄競賽中跑出46秒70的成績，打破高懸29年紀錄。

I knew they were gonna have to beat the WR to win but BOTH SHATTERED the WR!!! Karsten Warholm 45.94 and @_Kingben_ 46.17!!! Best race ever!!! #Tokyo2020 #Olympics 🇳🇴🇺🇸 400m H

Three of the four fastest times ever ran!! Dos Santos 🇧🇷 46.72!! 🔥🔥🔥🔥 OMG!! pic.twitter.com/t4LzZOMDcX — Tim Dennis (@TDennisSportTog) August 3 2021

那場比賽結束後他說：「這是我本季首次400公尺跨欄比賽，所以我真的認為自己油箱裡還有油，但想拿下奧運金牌，可能還需要再將紀錄往上推進，以前有許多偉大選手都是以這樣的目標來前進，很高興這個項目的競爭如此激烈。」沃爾霍姆說。沒想到他真的說到做到。

在今天男子400公尺跨欄決賽中，他以45秒94新世界紀錄摘金，成為史上首位「跨」進46秒內的人，打破自己在鑽石聯賽紀錄，值得一提的是，此成績竟也能挺進今年400公尺(純短跑)準決賽，因400公尺進入準決賽低標為巴哈馬選手羅素(Alonzo Russell)的46秒04，沃爾霍姆甚至能以跨欄乘機跑贏世界級400公尺好手！