本周日（8日）即是一年一度的鬼門開，在農曆7月有不少習俗必須知道，星座塔羅牌專家小孟老師在Youtube官方頻道「清水孟國際塔羅連鎖」分享，關於鬼月的22個禁忌，若不慎冒犯到好兄弟，則容易在鬼月招陰，建議多加留意、避免踩雷。

▍1. 鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。

▍2. 不宜看屋齡30年以上老房

相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的家，倘若你八字較輕，容易因沖煞而感冒。

▍3. 避免半夜到醫院

以多數往生者來看，死前記憶大多會在醫院，倘若後代子孫沒有在家裡供奉祖先，祖先就會因為回不了家而徘徊在醫院。

▍4. 避免傍晚到廟旁邊走動

眾多枉死的好兄弟，一旦找不到地方申冤，就會前往廟宇找神明協助，於是廟宇周圍會聚集較多好兄弟。

▍5. 不宜游泳

相傳因跳水死的好兄弟，倘若有冤屈，會無法轉世輪迴，因此會找替身，正是俗稱的「抓交替」。

▍6. 夜晚不宜曬衣服

相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。

▍7. 不宜念咒

在鬼月持誦咒語，容易招來好兄弟聽經，倘若你念的是具有驅邪功效的咒語，還會傷害到好兄弟。

▍8. 半夜不宜大吼大叫

如果在鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，導致睡眠品質變差。

▍9. 不宜隨意拍打前方人的肩膀

拍打前方人的肩膀不僅會嚇到人，在鬼月更容易讓別人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。

▍10. 晚上不宜吹口哨

因為吹口哨的音頻趨於陰間頻率，比較容易招來好兄弟。

▍11. 半夜不宜點檀香或薰香

香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

▍12. 切莫拜陰廟

鬼月的陰廟會顯得更陰，若是八字太輕者，在鬼月拜陰廟容易撞鬼。

▍13. 不宜在山間或空曠地拍照

近期相機畫素越來越清晰，鬼月在山間或空曠地拍照，容易捕捉到好兄弟的影子。

▍14. 不宜提「死」一字

鬼月嚴禁一直說「死」這個字，以免惹怒好兄弟。

▍15. 不宜玩試膽大會

不少喜歡冒險的年輕人，會刻意在鬼月玩試膽大會、碟仙或筆仙等古老的迷信遊戲，當心請神容易、送神難。

▍16. 半夜切莫撥打13個7或0

以免接通的是往生者。

▍17. 勿半夜看鬼片

當心好兄弟陪你一起看。

▍18. 參加中元普渡切莫罵髒話

當好兄弟在吃飯時，若你不小心惹怒祂們，那就不好了。

▍19. 鬼月到旅館時，記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。

▍20. 鬼月若要動刀，儘量選擇白天對身體較好。

▍21. 鬼月若要搬家入厝，記得挑選正中午時辰，對運勢較好。

▍22. 鬼月若要娶親，應避免在傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。