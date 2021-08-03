基隆市政府為振興觀光，7月27日推出「海派浪漫─商品抵用券」，買百送百、買千送千限時、限量優惠活動， 3小時內搶購一空，市府決定加碼推出2000套，於8月4日中午12時準時開賣。

基隆市長林右昌說，為振興大基隆觀光圈，在後疫情、微解封之際，輔導在地業者，朝「智慧觀光」目標，共同推廣旅遊數位化，導入電子票券服務，搶攻零接觸商機，同時遵循中央防疫指揮中心政策，提倡安心旅遊，落實防疫規範，他指出，上周推出2000套抵用券全數秒殺，受到民眾廣大熱烈迴響，本周再加碼推出2000套。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次基隆GO Shopping商品抵用券的合作店家總計49家，較上周新增9家，種類豐富多元涵蓋食、宿、遊、購，範圍包括市中心、正濱漁港、和平島公園及八斗子等知名景點，讓旅客規畫行程前，能輕鬆使用手機進行消費，期許藉由這次共同推行抵用券的機會，大幅提升基隆觀光旅遊的多元化與便利性，讓旅客感受創新的科技旅遊。

市府同時呼籲，民眾遊玩時，仍需配合中央防疫措施規定，佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，維護自身及周邊民眾安全。