阿潘廚房熄燈(圖／翻攝GOOGLE評論)

創業於1989年的台北市台菜老店「阿潘廚房」，昨(2日)突然拉下鐵門，貼出因疫情影響而停止營業的公告，結束長達32年的歷史，讓支持者感到萬分不捨，直呼好可惜。

新冠疫情的影響，許多餐廳受到衝擊，即使疫情趨緩，台北市8/3開始餐廳開放內用，還是有許多店家沒能撐到這一天，陸續傳出停業，除了阿潘廚房近期還有曾入選2018台北米其林推薦的建宏牛肉麵也無預警關門，其他還有永康街卡瓦利咖啡、台北第一間無老鍋、成吉思汗蒙古烤肉等，也都伴隨疫情走入回憶。

位於台北市濱江市場旁的阿潘廚房，以新鮮海鮮以及台菜著名，這裡的紅燒魚頭、蒜味鹽酥蝦、手工韭菜蚵捲還有珍珠白斬雞、煎豬肝等都是老饕的最愛，因為價格公道又好吃，現場是一位難求，過去還得訂位才能嘗到美食，在GOOGLE評論有6百多則評價。

然而受到疫情餐廳禁止內用的影響，阿潘廚房在門口貼出停止營業公告，表示感謝多年的關愛與照顧，因疫情影響無法繼續營業，因此自8月2日起停止營業，老闆也在一旁另外寫上「轉讓經營，設備俱全即可營業，意者洽」，徵求有人能承接。

許多網友也接到訊息，在網路上留言感慨，「不只是因為料理好吃而已而且還是自己故鄉人（白河）所經營的！」、「又一家聚會好店就這樣消失了，很多的美好回憶、很多的美食記憶！真的希望這是一個假消息！」、「我也來過這家餐廳食材新鮮 料理得很好」、「真很可惜，這裡聚會台菜料理好吃很有氣氛！」