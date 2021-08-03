表演藝術團隊是受疫情最嚴重衝擊的行業之一，暑期是國小布袋戲社團主要的培訓時間，雲林縣府為減輕表演團隊負擔，提供必須脫口罩教學的藝師免費快篩。文觀處表示，昇平五洲園主演林政興8月中旬將在北港文化中心開演，他已接種疫苗，將是全縣第一場表演者不戴口罩的演出，觀眾限100人。

雲林縣立案藝術表演團隊有285團，其中戲劇類128團，以布袋戲團最多，今年雲林縣傑出演藝團隊有7個入圍，也多達3個是布袋戲團。

表演團隊受疫情衝擊，已2個多月未表演，疫情警戒降級以來，藝師們盼能有機會演出，但若未打疫苗者需戴口罩表演。

縣內布袋戲藝師長年在暑假期間到校教導布袋戲，三級警戒降為二級之後，縣府文觀處提供直播、演出、排練的表演團隊免費快篩，包括暑假到校指導的布袋戲藝師。

文觀處表示，在國中小校園傳習的20多團布袋戲藝師，大多已由學校造冊施打疫苗，只剩2至3人還未接種。

文觀處長陳璧君說，表演藝術常興於百業之後，衰於百業之前，自籌備到演出要投入大量人力、資金，時間很長、收入不穩定，因疫苗施打情況尚未普及，快篩或PCR檢測對表演團隊都是負擔，為減輕他們的負擔，若需要不戴口罩演出或排練，該處審核後就會造冊向衛生局申請免費快篩，地點在全縣6個衛生所。

雲林縣傑出演藝團隊之一的昇平五洲園布袋戲團，主演林政興申請8月中旬在北港文化中心演出，因他已接種疫苗完畢，將可不戴口罩演出，也是本縣在三級警戒降級之後的第一場室內表演。

文觀處指出，縣立音樂廳在整修中，五月到七月延期的演出原定八月在北港文化中心恢復表演，昇平五洲園決定8月13日按時演出，觀眾依梅花座入座，最多100人。

文觀處表演藝術科指出，北港文化中心8月還有1場雙簧管獨奏會、1場布袋戲排練，包括後場演出者都已申請快篩，將在開演前1週內採檢。