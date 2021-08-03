北市南港區研究院路一段一家鑰匙店，3日中午發生一起縱火案，火勢迅速被店家自行撲滅，警方趕抵現場發現竟是因家庭糾紛所引起的，兒子一時氣憤開車衝撞店面並丟擲汽油彈。警方訊後，將他依殺人未遂、家暴及公共危險等罪嫌移送法辦。
警方調查，39歲鄭姓男子平日駕駛父親的舊款休旅車，最近鄭男想將老車報廢卻遭父親反對，父子倆爆發口角衝突。鄭男今日中午越想越不爽，竟開車衝撞父親的店面，並朝內丟擲裝有去漬油的玻璃瓶及大龍炮，父親見狀趕緊持滅火器將火勢撲滅，救火過程中受到輕微燒燙傷，幸未造成其他人員傷亡。
北市南港區研究院路一段一家鑰匙店，3日中午發生一起縱火案，火勢迅速被店家自行撲滅，警方趕抵現場發現竟是因家庭糾紛所引起的，兒子一時氣憤開車衝撞店面並丟擲汽油彈。警方訊後，將他依殺人未遂、家暴及公共危險等罪嫌移送法辦。
警方調查，39歲鄭姓男子平日駕駛父親的舊款休旅車，最近鄭男想將老車報廢卻遭父親反對，父子倆爆發口角衝突。鄭男今日中午越想越不爽，竟開車衝撞父親的店面，並朝內丟擲裝有去漬油的玻璃瓶及大龍炮，父親見狀趕緊持滅火器將火勢撲滅，救火過程中受到輕微燒燙傷，幸未造成其他人員傷亡。
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