外傳南韓三星電子有意調漲晶圓代工價格，法人看好台積電、聯電等晶圓代工廠可望受惠，分析師表示，台積電在法說會後股價下跌的原大原因就是毛利率、營益率「雙率雙降」，假如調高報價，毛利率、營益率就可以上升了，從股價反應來看，包括台積電、聯電、世界、力積電股價收盤也有0.68%至3.3%的漲幅。

外媒報導，三星有意調漲晶圓代工價格，因三星晶圓代工的主力為先進製程，各界關心晶圓代工龍頭台積電是否會跟進，台積電雖然一如往常不評論價格問題，但法人認為，在產能持續吃緊的情況下，台積電、聯電等晶圓代工廠都可望受惠，另外也有不同聲音指出，台積電一直與客戶保持良好關係，不會輕易對客戶漲價。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，三星如果調高售價，對台股是利多，因為台積電最大的競爭對手是三星，這是連台積電創辦人張忠謀都這樣說的，如果三星調高代工價格，台積電就有機會也調高，之前台積電在法說會後股價下跌的最大原因就是因為毛利率、營益率「雙率雙降」，而雙率雙降的原因就是因為台積電對客戶很好，都沒有調漲代工價格，假如調高報價，毛利率、營益率「雙率」不就可以上升了！

聯電、力積電等晶圓代工廠，先前都已陸續上調代工報價，再以今(3日)股價表現來看，台積電開在594元，終場也以594元作收，上漲4元，同時也是今日的最高價；聯電近日遭外資大買又大賣，今日早盤一度掉到平盤以下，終場收在最高點59.4元，上漲1.9元，漲幅達3.3%；世界開低走高，終場收在121.5元，漲幅1.25%，世界今法說會，第2季毛利率破4成大關，達40.89%，季增2.79個百分點，稅後盈餘為26.02億元，創單季歷史新高紀錄，每股稅後盈餘1.59元，上半年每股稅後盈餘2.94元，超越去年前3季；力積電開走高，終場收在70.6元，漲幅2.33%。